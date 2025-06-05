"Це буде не пряник": Сенат США готує жорсткі інструменти для Трампа проти Путіна

Сенатор зауважив, що вважає Дональда Трампа "єдиною людиною, яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо". Проте, за словами Грема, необхідно змінити підхід до дій Кремля, зважаючи на агресивну політику російського керівництва.

"З огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі - і це буде не пряник", - заявив він.

Також сенатор зазначив, що цінує спроби Трампа вплинути на Путіна дипломатичним шляхом.

"Я вдячний, що президент Трамп вступив у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього", - підкреслив Грем.

