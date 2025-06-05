"Це буде не пряник": Сенат США готує жорсткі інструменти для Трампа проти Путіна

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат США найближчим часом готується надати більше повноважень президенту Дональду Трампу для жорсткіших дій щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Грема.
Сенатор зауважив, що вважає Дональда Трампа "єдиною людиною, яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо". Проте, за словами Грема, необхідно змінити підхід до дій Кремля, зважаючи на агресивну політику російського керівництва.
"З огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі - і це буде не пряник", - заявив він.
Також сенатор зазначив, що цінує спроби Трампа вплинути на Путіна дипломатичним шляхом.
"Я вдячний, що президент Трамп вступив у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього", - підкреслив Грем.
Нагадаємо, сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.
РБК-Україна вже писало, що Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не покаже прагнення до миру.
Санкції набудуть чинності у разі, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо стійкого миру з Україною або зробить спробу підірвати український суверенітет після досягнення мирної угоди, зокрема через нову військову агресію. Крім того, законом передбачено введення тарифу у розмірі 500% на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту, газ, уран та інші ресурси.
Також американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив громадян РФ про згубні наслідки через політику агресії з боку диктатора Володимира Путіна, який не бажає припиняти війну проти України.
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