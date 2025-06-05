"Это будет не пряник": Сенат США готовит жесткие инструменты для Трампа против Путина

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США в ближайшее время готовится предоставить больше полномочий президенту Дональду Трампу для более жестких действий в отношении российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Грэма.
Сенатор отметил, что считает Дональда Трампа "единственным человеком, который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо". Однако, по словам Грэма, необходимо изменить подход к действиям Кремля, учитывая агрессивную политику российского руководства.
"Учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат скоро предоставит президенту Дональду Трампу еще больше инструментов в его арсенале - и это будет не пряник", - заявил он.
Также сенатор отметил, что ценит попытки Трампа повлиять на Путина дипломатическим путем.
"Я благодарен, что президент Трамп вступил в позитивный контакт с Путиным, чтобы попытаться заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для установления мира нужны партнеры, готовые к этому", - подчеркнул Грэм.
Напомним, сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.
РБК-Украина уже писало, что Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если российский диктатор Владимир Путин не покажет стремление к миру.
Санкции вступят в силу в случае, если Россия откажется от добросовестных переговоров по устойчивому миру с Украиной или предпримет попытку подорвать украинский суверенитет после достижения мирного соглашения, в частности через новую военную агрессию. Кроме того, законом предусмотрено введение тарифа в размере 500% на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Также американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил граждан РФ о пагубных последствиях из-за политики агрессии со стороны диктатора Владимира Путина, который не желает прекращать войну против Украины.
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