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"Це буде незаконно". У Німеччині виключають передачу Україні танків без їх згоди

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Берлін, П'ятниця 13 січня 2023 15:01
"Це буде незаконно". У Німеччині виключають передачу Україні танків без їх згоди Фото: представниця федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффманн (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В уряді Німеччини виключають постачання Україні бойових танків Leopard без згоди Берліна. Бо ж в інакшому випадку це буде "незаконно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффманн, яку цитує Handelsblatt.

Так, на питання журналіста, що означатиме, якщо танки німецького виробництва будуть передані без згоди Німеччини, вона відповіла: "Це було б незаконно. Потрібна згода федерального уряду. Такі правила".

При цьому Гоффманн акцентувала, що німецька влада не очікує, що хтось вдасться на такий крок.

"Це не те, що нас турбує або чого ми боїмося. Я не думаю, що це взагалі реалістичне припущення", - сказала вона.

Нагадаємо, також Гоффманн повідомила, що Німеччина поки що не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.

Додамо, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що Берлін не має допустити зриву поставок Україні танків через свою позицію, а тому має дозволити передачу їх українцям іншими країнами.

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