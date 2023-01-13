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"Это будет незаконно". В Германии исключают передачу Украине танков без их согласия

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Берлин, Пятница 13 января 2023 15:01
"Это будет незаконно". В Германии исключают передачу Украине танков без их согласия Фото: представительница федерального правительства Германии Кристиане Гоффманн (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В правительстве Германии исключают поставку Украине боевых танков Leopard без согласия Берлина. Ведь в противном случае это будет "незаконно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы федерального правительства Германии Кристиане Гоффманн, которую цитирует Handelsblatt.

Так, на вопрос журналиста, что будет означать, если танки немецкого производства будут переданы без согласия Германии, она ответила: "Это было бы незаконно. Нужно согласие федерального правительства. Такие правила".

При этом Гоффманн акцентировала, что немецкие власти не ожидают, что кто-то пойдет на такой шаг.

"Это не то, что нас беспокоит или чего мы боимся. Я не думаю, что это вообще реалистичное предположение", - сказала она.

Напомним, также Гоффманн сообщила, что Германия пока не получала официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard.

Добавим, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что Берлин не должен допустить срыва поставок Украине танков из-за своей позиции, а потому должен разрешить передачу их украинцам другими странами.

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