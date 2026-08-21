"Це божевілля": у Пентагоні з'явився новий сірий кардинал

Дружина глави Міноборони США Піта Гегсета - Дженніфер - стала його найвпливовішою радницею в американському оборонному відомстві. Ба більше, вона має вплив на велику кількість процесів у Пентагоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Багато років поспіль Дженніфер була продюсеркою свого чоловіка на Fox News, поки він будував кар'єру на телебаченні.
"Зараз, через сім років після укладення їхнього шлюбу, вона є його найвпливовішою радницею та фактичною продюсеркою в Пентагоні. Дженніфер готувала його до виступів, була присутня на його зустрічах із журналістами, брала інтерв'ю у потенційних членів його штабу та обговорювала ідеї для відео Міністерства оборони, в яких він - а іноді й вона - з'являється", - пише видання.
Ба більше, у серпні 2026 року дружина Гегсета обійняла нову посаду - стала очільницею Комісії президента США у справах військовослужбовців.
За словами журналістів, йдеться про неоплачувану роботу, у межах якої вона займатиметься покращенням життя родин військових.
ЗМІ звертає увагу на те, що Дженніфер Гегсет стояла позаду президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті, коли він оголошував про цю ініціативу.
Що також цікаво, у 2025 році вона брала участь у дуже делікатній зустрічі зі своїм чоловіком та високопосадовцями британського оборонного відомства після того, як Сполучені Штати тимчасово припинили обмін військовою розвідувальною інформацією з Україною.
"Британці говорили загальними словами, сказав чиновник, бо присутність пані Гегсет викликала у них занепокоєння. Пізніше вони провели невелику зустріч без неї, щоб обговорити деталі", - повідомляє NYT.
Згідно з даними ЗМІ, участь Дженніфер Гегсет у функціонуванні Міноборони США настільки незвичайна, що вже викликала питання щодо лідерства глави міністерства у власному відомстві.
"Це божевілля, що міністр оборони залучає свою дружину до виконання своїх делікатних службових обов'язків, зокрема до розголошення деталей майбутньої військової операції, і не стикається з жодними наслідками", - обурився Джон Улліот, який залишив посаду головного речника Пентагону після трьох місяців роботи під керівництвом Гегсета.
До речі, раніше американські ЗМІ писали, що між Трампом та Гегсетом виник конфлікт через дефіцит ракет у США.
Також стало відомо, глава Пентагона звільнив топгенерала США, який відповідав за допомогу Україні.