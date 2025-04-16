"Це не борг": в Україні відповіли на інсайд Bloomberg щодо угоди зі США

"В рамках угоди ми не ведемо жодних розмов про цифри. Я думаю, що є багато людей, які висловлюють свої оцінки щодо тих чи інших елементів угоди, і на них базуються повідомлення в пресі. Я не можу назвати їх помилковими, не можу спростовувати чи підтверджувати. Але скоріше це елементи дискусії, які можуть точитися довкола угоди", - зауважив Качка.

Він наголосив, що в самому переговорному процесі немає жодних цифр щодо того, яку суму прибутку хочуть отримати США.

"На сьогодні мова йде про вироблення такого інструменту, який би забезпечував подальшу допомогу з боку США, інвестиції в Україну, заробляння на інвестиціях в Україну і для України, і для США. І ми раді будемо, якщо ці заробітки від інвестицій будуть більше ніж допомога, яку надають США", - розповів заступник міністра.

За його словами, якихось конкретних розмов, хто кому скільки винен немає.

"Формула досить проста - заробляти на інвестиціях в Україні. Це не виплата, не жоден борг, це віра в наше майбутнє. І якщо вона буде приносити зиск для американського народу, це добре, тому що буде вигода і для українського народу теж", - підсумував він.