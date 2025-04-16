"Це не борг": в Україні відповіли на інсайд Bloomberg щодо угоди зі США
Переговори щодо копалин зі США не передбачають конкретних сум чи боргів. Натомість йдеться про створення інструменту для спільних інвестицій і взаємної вигоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Качки в ефірі телемарафону.
"В рамках угоди ми не ведемо жодних розмов про цифри. Я думаю, що є багато людей, які висловлюють свої оцінки щодо тих чи інших елементів угоди, і на них базуються повідомлення в пресі. Я не можу назвати їх помилковими, не можу спростовувати чи підтверджувати. Але скоріше це елементи дискусії, які можуть точитися довкола угоди", - зауважив Качка.
Він наголосив, що в самому переговорному процесі немає жодних цифр щодо того, яку суму прибутку хочуть отримати США.
"На сьогодні мова йде про вироблення такого інструменту, який би забезпечував подальшу допомогу з боку США, інвестиції в Україну, заробляння на інвестиціях в Україну і для України, і для США. І ми раді будемо, якщо ці заробітки від інвестицій будуть більше ніж допомога, яку надають США", - розповів заступник міністра.
За його словами, якихось конкретних розмов, хто кому скільки винен немає.
"Формула досить проста - заробляти на інвестиціях в Україні. Це не виплата, не жоден борг, це віра в наше майбутнє. І якщо вона буде приносити зиск для американського народу, це добре, тому що буде вигода і для українського народу теж", - підсумував він.
Угода США та України
Зауважимо, що не так давно США запропонували Україні створити спеціальний фонд обсягом 500 млрд доларів, що буде пов'язаний, зокрема, з добуванням рідкісноземельних металів.
У межах угоди Вашингтон наполягав на наданні економічних та управлінських важелів впливу, а доходи від продажу ресурсів нібито пропонувалося спрямувати на компенсацію раніше наданої допомоги.
Голова Білого дому Дональд Трамп раніше стверджував, що Штати нібито витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України, але, за даними України, ця цифра значно перевищує фактичну суму.
Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що загальний обсяг американської підтримки становить 100 млрд доларів, і ці кошти не можуть розглядатися як борг Києва.
Зауважимо, що раніше сьогодні Bloomberg заявив, що США, нібито, пом'якшили свої вимоги до України.
Видання заявило, що адміністрація президента США Дональда Трампа знизила оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.
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