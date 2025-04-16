"Это не долг": в Украине ответили на инсайд Bloomberg по сделке с США

Переговоры по ископаемым с США не предусматривают конкретных сумм или долгов. Вместо этого речь идет о создании инструмента для совместных инвестиций и взаимной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра экономики Тараса Качки в эфире телемарафона.

"В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах. Я думаю, что есть много людей, которые высказывают свои оценки относительно тех или иных элементов соглашения, и на них базируются сообщения в прессе. Я не могу назвать их ошибочными, не могу опровергать или подтверждать. Но скорее это элементы дискуссии, которые могут вестись вокруг соглашения", - отметил Качка.

Он отметил, что в самом переговорном процессе нет никаких цифр относительно того, какую сумму прибыли хотят получить США.

"На сегодня речь идет о выработке такого инструмента, который бы обеспечивал дальнейшую помощь со стороны США, инвестиции в Украину, зарабатывание на инвестициях в Украину и для Украины, и для США. И мы рады будем, если эти заработки от инвестиций будут больше чем помощь, которую предоставляют США", - рассказал замминистра.

По его словам, каких-то конкретных разговоров, кто кому сколько должен нет.

"Формула достаточно проста - зарабатывать на инвестициях в Украине. Это не выплата, не какой-то долг, это вера в наше будущее. И если она будет приносить выгоду для американского народа, это хорошо, потому что будет выгода и для украинского народа тоже", - подытожил он.