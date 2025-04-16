"Это не долг": в Украине ответили на инсайд Bloomberg по сделке с США
Переговоры по ископаемым с США не предусматривают конкретных сумм или долгов. Вместо этого речь идет о создании инструмента для совместных инвестиций и взаимной выгоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра экономики Тараса Качки в эфире телемарафона.
"В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах. Я думаю, что есть много людей, которые высказывают свои оценки относительно тех или иных элементов соглашения, и на них базируются сообщения в прессе. Я не могу назвать их ошибочными, не могу опровергать или подтверждать. Но скорее это элементы дискуссии, которые могут вестись вокруг соглашения", - отметил Качка.
Он отметил, что в самом переговорном процессе нет никаких цифр относительно того, какую сумму прибыли хотят получить США.
"На сегодня речь идет о выработке такого инструмента, который бы обеспечивал дальнейшую помощь со стороны США, инвестиции в Украину, зарабатывание на инвестициях в Украину и для Украины, и для США. И мы рады будем, если эти заработки от инвестиций будут больше чем помощь, которую предоставляют США", - рассказал замминистра.
По его словам, каких-то конкретных разговоров, кто кому сколько должен нет.
"Формула достаточно проста - зарабатывать на инвестициях в Украине. Это не выплата, не какой-то долг, это вера в наше будущее. И если она будет приносить выгоду для американского народа, это хорошо, потому что будет выгода и для украинского народа тоже", - подытожил он.
Соглашение США и Украины
Заметим, что не так давно США предложили Украине создать специальный фонд объемом 500 млрд долларов, который будет связан, в частности, с добычей редкоземельных металлов.
В рамках соглашения Вашингтон настаивал на предоставлении экономических и управленческих рычагов влияния, а доходы от продажи ресурсов якобы предлагалось направить на компенсацию ранее оказанной помощи.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее утверждал, что Штаты якобы потратили 350 миллиардов долларов на поддержку Украины, но, по данным Украины, эта цифра значительно превышает фактическую сумму.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что общий объем американской поддержки составляет 100 млрд долларов, и эти средства не могут рассматриваться как долг Киева.
Заметим, что ранее сегодня Bloomberg заявил, что США, якобы, смягчили свои требования к Украине.
Издание заявило, что администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов.
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