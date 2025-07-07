"Повний хаос": Трамп висміяв ідею Маска створити нову політичну партію

На його думку, такі проєкти "ніколи не працювали" і лише породжують хаос.

"Мені сумно бачити, як Ілон Маск повністю "злетів з котушок", - заявив Трамп.

Він порівняв останні дії бізнесмена з "залізничною катастрофою", що відбувається протягом останніх п’яти тижнів.

Трамп наголосив, що в США система історично була двопартійною, і поява третьої сили лише ускладнить політичну ситуацію.

"Єдина річ, для якої треті партії придатні, - це створення повного і тотального хаосу", - підкреслив він.

Президент також відзначив успіхи Республіканської партії та критикував демократів за втрату напрямку, зазначивши, що поява нової партії лише "додасть плутанини".