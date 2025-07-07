"Повний хаос": Трамп висміяв ідею Маска створити нову політичну партію

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на ідею Ілона Маска створити третю політичну партію в Америці.
Про це заявив Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Truth Social.
На його думку, такі проєкти "ніколи не працювали" і лише породжують хаос.
"Мені сумно бачити, як Ілон Маск повністю "злетів з котушок", - заявив Трамп.
Він порівняв останні дії бізнесмена з "залізничною катастрофою", що відбувається протягом останніх п’яти тижнів.
Трамп наголосив, що в США система історично була двопартійною, і поява третьої сили лише ускладнить політичну ситуацію.
"Єдина річ, для якої треті партії придатні, - це створення повного і тотального хаосу", - підкреслив він.
Президент також відзначив успіхи Республіканської партії та критикував демократів за втрату напрямку, зазначивши, що поява нової партії лише "додасть плутанини".
5 липня Ілон Маск заявив про створення нової політичної сили під назвою "Американська партія".
Вона позиціонується як альтернатива двопартійній системі США й має стати голосом для близько 80% центристів, які, на думку Маска, не відчувають себе представленими ні в Республіканській, ні в Демократичній партіях.
Причиною такого кроку стало ухвалення нового масштабного законопроєкту - Big Beautiful Bill, який Маск розкритикував як форму "боргового рабства".
Він виступив категорично проти ініціатив Трампа щодо податково-бюджетної політики, назвавши їх "божевільними" та "руйнівними".
Ще донедавна Маск публічно підтримував Трампа: вони з’являлися разом на мітингах, а мільярдер витратив близько 250 мільйонів доларів на його виборчу кампанію. Втім, ухвалення Big Beautiful Bill стало точкою розриву.
Також критично щодо створення партії Маска висловився міністр фінансів США Скотт Бессент.
Він заявив, що мільярдеру варто "займатися своїм бізнесом", а не втягуватись у політичні експерименти.
Детальніше про причини і наслідки конфлікту, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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