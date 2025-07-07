"Полный хаос": Трамп высмеял идею Маска создать новую политическую партию

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на идею Илона Маска создать третью политическую партию в Америке.
Об этом заявил Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Truth Social.
По его мнению, такие проекты "никогда не работали" и лишь порождают хаос.
"Мне грустно видеть, как Илон Маск полностью "слетел с катушек", - заявил Трамп.
Он сравнил последние действия бизнесмена с "железнодорожной катастрофой", происходящей в течение последних пяти недель.
Трамп подчеркнул, что в США система исторически была двухпартийной, и появление третьей силы только усложнит политическую ситуацию.
"Единственная вещь, для которой третьи партии пригодны, - это создание полного и тотального хаоса", - подчеркнул он.
Президент также отметил успехи Республиканской партии и критиковал демократов за потерю направления, отметив, что появление новой партии лишь "добавит путаницы".
5 июля Илон Маск заявил о создании новой политической силы под названием "Американская партия".
Она позиционируется как альтернатива двухпартийной системе США и должна стать голосом для около 80% центристов, которые, по мнению Маска, не чувствуют себя представленными ни в Республиканской, ни в Демократической партиях.
Причиной такого шага стало принятие нового масштабного законопроекта - Big Beautiful Bill, который Маск раскритиковал как форму "долгового рабства".
Он выступил категорически против инициатив Трампа по налогово-бюджетной политике, назвав их "безумными" и "разрушительными".
Еще недавно Маск публично поддерживал Трампа: они появлялись вместе на митингах, а миллиардер потратил около 250 миллионов долларов на его избирательную кампанию. Впрочем, принятие Big Beautiful Bill стало точкой разрыва.
Также критически относительно создания партии Маска высказался министр финансов США Скотт Бессент.
Он заявил, что миллиардеру стоит "заниматься своим бизнесом", а не втягиваться в политические эксперименты.
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