"Полный хаос": Трамп высмеял идею Маска создать новую политическую партию

По его мнению, такие проекты "никогда не работали" и лишь порождают хаос.

"Мне грустно видеть, как Илон Маск полностью "слетел с катушек", - заявил Трамп.

Он сравнил последние действия бизнесмена с "железнодорожной катастрофой", происходящей в течение последних пяти недель.

Трамп подчеркнул, что в США система исторически была двухпартийной, и появление третьей силы только усложнит политическую ситуацию.

"Единственная вещь, для которой третьи партии пригодны, - это создание полного и тотального хаоса", - подчеркнул он.

Президент также отметил успехи Республиканской партии и критиковал демократов за потерю направления, отметив, что появление новой партии лишь "добавит путаницы".