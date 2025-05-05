"Це безглузда війна": Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити РФ в Україні

"У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно війни Росії з Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого", - написав Трамп.

Він розповів, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину, а також анонсував його візит до Вашингтона. Трамп зауважив, що під час попереднього президентського терміну мав прекрасні стосунки з президентом Ердоганом.

Трамп зауважив, що співпрацював з Ердоганом з багатьох питань, включно з тим фактом, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, якого було ув'язнено, назад до Сполучених Штатів

"У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною - зараз", - написав президент США.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Туреччина займає відносно нейтральну позицію у війні в Україні, намагаючись зберегти баланс між підтримкою Києва та своїми відносинами з Москвою. Анкара засудила російське вторгнення і підтвердила свою підтримку територіальної цілісності України.

Проте Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії, продовжуючи економічні зв'язки з Москвою, але активно підтримує мирні переговори між Україною та Росією.

Нещодавно президент Ердоган повідомив, що Анкара використовує всі свої дипломатичні можливості для вирішення конфлікту в Україні.