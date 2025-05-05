"Это бессмысленная война": Трамп хочет привлечь Эрдогана, чтобы остановить РФ в Украине

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многого другого", - написал Трамп.

Он рассказал, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал его визит в Вашингтон. Трамп отметил, что во время предыдущего президентского срока имел прекрасные отношения с президентом Эрдоганом.

Трамп отметил, что сотрудничал с Эрдоганом по многим вопросам, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключен в тюрьму, обратно в Соединенные Штаты

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной - сейчас", - написал президент США.

Позиция Турции относительно войны в Украине

Турция занимает относительно нейтральную позицию в войне в Украине, пытаясь сохранить баланс между поддержкой Киева и своими отношениями с Москвой. Анкара осудила российское вторжение и подтвердила свою поддержку территориальной целостности Украины.

Однако Турция не присоединилась к западным санкциям против России, продолжая экономические связи с Москвой, но активно поддерживает мирные переговоры между Украиной и Россией.

Недавно президент Эрдоган сообщил, что Анкара использует все свои дипломатические возможности для решения конфликта в Украине.