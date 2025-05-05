"Это бессмысленная война": Трамп хочет привлечь Эрдогана, чтобы остановить РФ в Украине

Президент США Дональд Трамп хочет привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны России против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.
"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многого другого", - написал Трамп.
Он рассказал, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал его визит в Вашингтон. Трамп отметил, что во время предыдущего президентского срока имел прекрасные отношения с президентом Эрдоганом.
Трамп отметил, что сотрудничал с Эрдоганом по многим вопросам, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключен в тюрьму, обратно в Соединенные Штаты
"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной - сейчас", - написал президент США.
Турция занимает относительно нейтральную позицию в войне в Украине, пытаясь сохранить баланс между поддержкой Киева и своими отношениями с Москвой. Анкара осудила российское вторжение и подтвердила свою поддержку территориальной целостности Украины.
Однако Турция не присоединилась к западным санкциям против России, продолжая экономические связи с Москвой, но активно поддерживает мирные переговоры между Украиной и Россией.
Недавно президент Эрдоган сообщил, что Анкара использует все свои дипломатические возможности для решения конфликта в Украине.
Стоит напомнить, что Трамп пытается быть посредником между Россией и Украиной для завершения войны.
На днях он отмечал, что Вашингтон "стал ближе к одной из сторон". Но он не уточнил, речь идет об Украине или России.
Кроме этого Трамп не исключил, что США перестанут быть посредником между Украиной и РФ.
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