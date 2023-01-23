Це абсолютно терміново: Столтенберг про постачання західних танків Україні

Столтенберг наголосив на єдності НАТО та знову виступив за збільшення поставок зброї.

"Відтоді, як війна почалася майже рік тому, в альянсі був безпрецедентний рівень підтримки", - заявив генсек.

Столтенберг додав, що союзники по НАТО повинні постачати більше важкого озброєння та обладнання для Збройних сил України. Мова стосується бойових систем та називає це абсолютно терміновою потребою. Також він вітає всі оголошення західних країн щодо поставок танків для України.

"Тож якщо ми справді хочемо мати рішення, за якого Україна виживає як суверенна та вільна країна, тоді абсолютно необхідно діяти саме так", - додав генсек.