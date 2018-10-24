ЦБТ-Львов: отзывы довольных клиентов — главный критерий отличной работы

Словосочетание «пассивный доход» для многих становится синонимом жизненного успеха, ведь это почти единственный способ прекратить «менять время на деньги» и нон-стоп заниматься именно тем, что приносит максимальное удовольствие, не задумываясь об обеспечении насущных нужд. Воплотить мечту на практике украинцам, стремящимся зарабатывать пассивно, помогает ЦБТ-Львов. Отзывы львовян о Центре — лучший показатель того, что это не просто красивые слова: миссия выполнима.

Центром Биржевых Технологий (Львов) с июня 2018 года руководит финансист с пятнадцатилетним стажем Елена Якубовская. За непродолжительный срок ее деятельности здесь коллектив ЦБТ-Львов проделал гигантскую работу по двум основным направлениям:

постижение основ финансовой грамотности с нуля до продвинутого уровня для всех интересующихся темой пассивного дохода;

обучение профессии трейдера — возможность построить впечатляющую карьеру в новой перспективной области, независимо от прежнего опыта.

Отзывы о ЦБТ-Львов прошедших курс обучения, равно как и слушателей семинаров, однозначны: это уникальная возможность получить реальные практические знания о том, как зарабатывать и строить карьеру на бирже.

ЦБТ-Львов: отзывы как маркер объективных успехов

С июня по октябрь 2018 года консультанты Центра проделали внушительную работу по повышению уровня финансовой образованности соотечественников. Мероприятия проводились в нескольких формах, в зависимости от уровня участников:

базовые семинары по налаживанию стабильного пассивного дохода с нуля — 70 занятий, на которых каждый львовянин, заинтересованный в обеспеченном будущем, мог составить мнение о работе Центра Биржевых Технологий;

специализированные семинары для тех, кто хочет овладеть всеми инструментами биржевой торговли на глубоком уровне. За обозначенный срок такие тест-драйвы по финансовой грамотности посетили 320 человек;

ежедневные встречи в формате «один на один» по вопросам инвестирования — на них побывало более 300 человек.

И это не просто цифры — за каждой из них стоят конкретные люди, получившие в ЦБТ возможность улучшить свое благосостояние.

Биржевая азбука от А до Я в ЦБТ-Львов: отзывы о программе обучения трейдингу



Для тех, кто хочет не просто зарабатывать, но и строить карьеру на бирже, Центр Биржевых Технологий (отзывы на сайте) проводит серьезный курс обучения профессии трейдера. Занятия проходят по программе ЦБТ Беластиум, которая не имеет аналогов у конкурентов. Слушатели курса получают конкретные навыки анализа и торговли на финансовых рынках «из первых рук» — от ведущих трейдеров-практиков. Вот и еще три десятка выпускников работают на биржах всего мира и зарабатывают живые деньги.

Лучше любых рекомендаций говорят цифры: за время учебной практики демо-счета слушателей курсов растут, начиная с 5 % и до 50 % у самых мотивированных учеников. Средний показатель держится в диапазоне 10-12% за 14 дней учебы!



Для тех, кто в деле «не первый день», Елена Якубовская лично ведет профессиональный курс. Анализ торговой системы от эксперта, предоставление конкретных результативных торговых стратегий и наглядный рост прибыли — все это дает профи-курс в ЦБТ-Львов.



Именно благодаря такому разноплановому подходу все ученики Цетра Биржевых Технологий (Львов) дают исключительно позитивную обратную связь, восхищенно отзываясь о системах и методах преподавания. А лучшая похвала — когда после завершения учебы они регулярно заходят в гости.