ЦБТ-Львів: відгуки задоволених клієнтів — головний критерій відмінної роботи

Словосполучення «пасивний дохід» для багатьох стає синонімом життєвого успіху, адже це чи не єдиний спосіб припинити «міняти час на гроші» і нон-стоп займатися саме тим, що приносить максимальне задоволення, не замислюючись про забезпечення насущних потреб. Втілити мрію на практиці українцям, які прагнуть заробляти пасивно, допомагає ЦБТ-Львів. Відгуки львів'ян про Центр — кращий показник того, що це не просто гарні слова: місія здійсненна.

Центром Біржових Технологій (Львів) з червня 2018 року керує фінансист з п'ятнадцятирічним стажем Олена Якубовська. За нетривалий термін її діяльності тут колектив ЦБТ-Львів виконав гігантську роботу за двома основними напрямками:

осягнення основ фінансової грамотності з нуля до просунутого рівня для всіх, хто цікавиться темою пасивного доходу;

навчання професії трейдера — можливість побудувати вражаючу кар'єру в новій перспективній галузі, незалежно від попереднього досвіду.

Відгуки про ЦБТ-Львів тих, хто пройшов курс навчання, так само як і слухачів семінарів, однозначні: це унікальна можливість отримати реальні практичні знання про те, як заробляти і будувати кар'єру на біржі.

ЦБТ-Львів: відгуки як маркер об'єктивних успіхів

З червня по жовтень 2018 року консультанти Центру виконали значну роботу з підвищення рівня фінансової освіти співвітчизників. Заходи проводилися в декількох формах, в залежності від рівня учасників:

базові семінари по налагодженню стабільного пасивного доходу з нуля — 70 занять, на яких кожен львів'янин, зацікавлений в забезпеченні майбутнього, міг скласти думку про роботу Центру Біржових Технологій;

спеціалізовані семінари для тих, хто хоче оволодіти всіма інструментами біржової торгівлі на глибокому рівні. За зазначений термін такі тест-драйви з фінансової грамотності відвідали 320 осіб;

щоденні зустрічі в форматі «один на один» з питань інвестування — на них побувало більше 300 осіб.

І це не просто цифри — за кожною з них стоять конкретні люди, які отримали в ЦБТ можливість поліпшити свій добробут.

Біржова азбука від А до Я в ЦБТ-Львів: відгуки про програму навчання трейдингу

Для тих, хто хоче не просто заробляти, але і будувати кар'єру на біржі, Центр Біржових Технологій (відгуки на сайті) проводить серйозний курс навчання професії трейдера. Заняття проходять за програмою ЦБТ Беластіум, яка не має аналогів у конкурентів. Слухачі курсу отримують конкретні навички аналізу та торгівлі на фінансових ринках «з перших рук» — від провідних трейдерів-практиків. Ось і ще три десятка випускників працюють на біржах усього світу і заробляють живі гроші.

Краще будь-яких рекомендацій говорять цифри: за час навчальної практики демо-рахунку слухачів курсів ростуть, починаючи з 5% і до 50% у наймотивованіших учнів. Середній показник тримається в діапазоні 10-12% за 14 днів навчання!

Для тих, хто у справі «не перший день», Олена Якубовська особисто веде професійний курс. Аналіз торгової системи від експерта, надання конкретних результативних торгових стратегій і наочне зростання прибутку — все це дає профі-курс в ЦБТ-Львів.

Саме завдяки такому різноплановому підходу всі учні Цетру Біржових Технологій (Львів) дають виключно позитивний зворотний зв'язок, захоплено відгукуючись про системи і методи викладання. А найкраща похвала — коли після завершення навчання вони регулярно заходять в гості.