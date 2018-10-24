ЦБТ-Львів: відгуки задоволених клієнтів — головний критерій відмінної роботи

Словосполучення «пасивний дохід» для багатьох стає синонімом життєвого успіху, адже це чи не єдиний спосіб припинити «міняти час на гроші» і нон-стоп займатися саме тим, що приносить максимальне задоволення, не замислюючись про забезпечення насущних потреб. Втілити мрію на практиці українцям, які прагнуть заробляти пасивно, допомагає ЦБТ-Львів. Відгуки львів'ян про Центр — кращий показник того, що це не просто гарні слова: місія здійсненна.
Центром Біржових Технологій (Львів) з червня 2018 року керує фінансист з п'ятнадцятирічним стажем Олена Якубовська. За нетривалий термін її діяльності тут колектив ЦБТ-Львів виконав гігантську роботу за двома основними напрямками:
Відгуки про ЦБТ-Львів тих, хто пройшов курс навчання, так само як і слухачів семінарів, однозначні: це унікальна можливість отримати реальні практичні знання про те, як заробляти і будувати кар'єру на біржі.
З червня по жовтень 2018 року консультанти Центру виконали значну роботу з підвищення рівня фінансової освіти співвітчизників. Заходи проводилися в декількох формах, в залежності від рівня учасників:
І це не просто цифри — за кожною з них стоять конкретні люди, які отримали в ЦБТ можливість поліпшити свій добробут.
Для тих, хто хоче не просто заробляти, але і будувати кар'єру на біржі, Центр Біржових Технологій (відгуки на сайті) проводить серйозний курс навчання професії трейдера. Заняття проходять за програмою ЦБТ Беластіум, яка не має аналогів у конкурентів. Слухачі курсу отримують конкретні навички аналізу та торгівлі на фінансових ринках «з перших рук» — від провідних трейдерів-практиків. Ось і ще три десятка випускників працюють на біржах усього світу і заробляють живі гроші.
Краще будь-яких рекомендацій говорять цифри: за час навчальної практики демо-рахунку слухачів курсів ростуть, починаючи з 5% і до 50% у наймотивованіших учнів. Середній показник тримається в діапазоні 10-12% за 14 днів навчання!
Для тих, хто у справі «не перший день», Олена Якубовська особисто веде професійний курс. Аналіз торгової системи від експерта, надання конкретних результативних торгових стратегій і наочне зростання прибутку — все це дає профі-курс в ЦБТ-Львів.
Саме завдяки такому різноплановому підходу всі учні Цетру Біржових Технологій (Львів) дають виключно позитивний зворотний зв'язок, захоплено відгукуючись про системи і методи викладання. А найкраща похвала — коли після завершення навчання вони регулярно заходять в гості.