Царьова позбавили відзнаки Кабміну, на черзі й інші зрадники України

"У майбутньому уряд планує позбавити почесних грамот Кабінету міністрів України тих осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі це питання опрацьовується. Адже люди, які зрадили нашу країну, не гідні будь-якої державної нагороди", - заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Зазначимо, що наразі процедура позбавлення почесної грамоти може застосовуватися тільки у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.

Вирок Царьову

Позбавлення Царьова нагороди відбулось через вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року. Нагадаємо, що Царьова заочно засудили до 12 років тюрми за заклики до умисних дій з метою зміни кордону України та закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Зокрема, Царьов критикував події, що сталися на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках, називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної і пропагував ідею децентралізації влади аж до створення "Федеративної республіки Новоросія". Вирок Царьову набрав чинності.

При цьому нещодавно Царьову та ще двом колишнім нардепам від Партії регіонів оголосили нові підозри.

Додамо, що Царьов був нардепом від Партії регіонів, після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв свою кандидатуру та публічно виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше він оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

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