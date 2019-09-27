В ЦАР розбився вертоліт місії ООН, є жертви

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Бойовий вертоліт розбився під час посадки в Буаре

В Центральноафриканській Республіці зазнав аварії вертоліт миротворчий місії Організації Об'єднаних Націй (ООН), в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави місії ООН по стабілізації в ЦАР Манкер Ндіайє Twitter.

За його словами, сенегальський бойовий вертоліт розбився під час посадки в Буаре. У результаті аварії три людини загинули, ще один отримав поранення.

"З величезним болем я дізнався про катастрофу сенегальського бойового вертольота з трьома убитими і одним пораненим під час його посадки в Буаре. Моє щире співчуття сім'ям і бажання якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав Ндіайє.

c'est avec une peine immense que j'ai appris le crash d'un hélicoptère de combat sénégalais avec 3 morts et un blessé au moment de son atterrissage à Bouar. Mes condoléances émues aux familles et mon souhait de prompt rétablissement au blessé #Minusca — Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) September 27, 2019

Хто саме загинув в авіакатастрофі поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сербії у липні розбився військовий вертоліт. Інцидент стався під час проведення тренувального польоту. Обидва члени екіпажу, які знаходилися на момент аварії на борту вертольота, не отримали серйозних травм.

Крім того, в Іспанії літак академії ВПС під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсияу. В результаті загинули двоє пасажирів - інструктор і курсант.