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ЦАХАЛ знищив тунель "Хезболли", який вів з Лівану на територію Ізраїлю

Вівторок 08 жовтня 2024 20:08
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ЦАХАЛ знищив тунель "Хезболли", який вів з Лівану на територію Ізраїлю Ілюстративне фото: "Хезболла" побудувала тунель на кордоні з Ізраїлем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила тунель, який викопали бойовики "Хезболли". Він перетинав кордон Лівану з Ізраїлем.

Про це сказано у заяві ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначають ізраїльські військові, тунель не мав виходу на території Ізраїлю. Він був побудований неподалік ліванського села Марвахін, розташованого прямо навпроти ізраїльської громади Заріт.

У ЦАХАЛ стверджують, що тунель почали будувати близько двох років тому, і його швидко виявили військові Ізраїлю. За його зведенням почали спостерігати.

Потім тунель знайшли солдатами під час рейдів на півдні Лівану кілька місяців тому.

Солдати ЦАХАЛа обшукали тунель і виявили всередині зброю, включаючи вибухівку та протитанкові ракети. Його знищили. При цьому інших тунелів, які ведуть до Ізраїлю з Лівану, не було виявлено.

Що передувало

Нагадаємо, між Ізраїлем та "Хезболлою" триває війна. Нещодавно Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію проти бойовиків, війська зайшли на територію Лівану.

Згідно з останніми даними, Ізраїль під час такої операції вже втратив 15 солдатів.

При цьому сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що бойовики "Хезболли" запустили по північній частині Ізраїлю понад 100 ракет.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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