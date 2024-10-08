ЦАХАЛ уничтожил туннель "Хезболлы", который вел из Ливана на территорию Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила туннель, который выкопали боевики "Хезболлы". Он пересекал границу Ливана с Израилем.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как отмечают израильские военные, туннель не имел выхода на территории Израиля. Он был построен недалеко от ливанской деревни Марвахин, расположенной прямо напротив израильской общины Зарит.

В ЦАХАЛ утверждают, что туннель начали строить около двух лет назад, и он был быстро обнаружен военными Израиля. За его возведением начали наблюдать.

Затем туннель был обнаружен солдатами во время рейдов на юге Ливана несколько месяцев назад.

Солдаты ЦАХАЛа обыскали туннель и обнаружили внутри оружие, включая взрывчатку и противотанковые ракеты. Его уничтожили. При этом других туннелей, которые ведут в Израиль из Ливана, не было обнаружено.