Ізраїль знищив 2000 цілей 440 членів "Хезболли"

За його словами, ізраїльські солдати продовжують боротися та діяти в Лівані, а дві дивізії маневрують у міській та іншій місцевості. Зокрема, вони збирають багато інформації та відбирають у "Хезболли" багато зброї.

Також Хагарі повідомив, що нещодавно війська Ізраїлю здійснили наліт на командно-контрольний пункт, який належить "Хезболлі" та повністю його знищили. Він додав, що ЦАХАЛ відтісняє ліванське угруповання на північ.

Крім цього, прес-секретар ізраїльської армії припустив, що ХАМАС може знову вчинити атаки в річницю терактів 7 жовтня.

"Ми припускаємо, що в день річниці вони намагатимуться здійснити теракти проти командування тилу", - сказав він.

Хагарі додав, що відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану "буде дана в той час, який Ізраїль визнає найкращим".

"Ми відповімо так, як ми вирішимо, і в той час, і в той спосіб, як ми вирішимо", - уточнив він.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу записав звернення щодо конфлікту на Близькому Сході та заявив, що Ізраїль змінив хід війни.

У заяві йдеться, що місяць тому він пообіцяв "змінити баланс сил на півночі Ізраїлю" і "з того часу ми цим і займаємося".

"Місяць тому, коли ми майже закінчили розгром ХАМАС у Газі, ми виконали свою обіцянку, дану жителям півночі, і вбили Насраллу та всіх командирів "Хезболли". Нам вдалося знищити систему ракет та снарядів, які ХАМАС розробляв багато років. Наразі наші солдати також руйнують тунелі, які були розроблені "Хезболлою". І хоча ми ще не закінчили усунення цих загроз, ми явно змінили хід війни та її баланс", - резюмував він.