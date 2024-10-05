Израиль уничтожил 2000 целей и 440 членов "Хезболлы"

По его словам, израильские солдаты продолжают сражаться и действовать в Ливане, а две дивизии маневрируют в городской и другой местности. В частности, они собирают много информации и отбирают у "Хезболлы" много оружия.

Также Хагари сообщил, что недавно войска Израиля совершили налет на командно-контрольный пункт, который принадлежит "Хезболле", и полностью его уничтожили. Он добавил, что ЦАХАЛ оттесняет ливанскую группировку все дальше на север.

Помимо этого пресс-секретарь израильской армии предположил, что ХАМАС может вновь совершить атаки в годовщину терактов 7 октября.

"Мы предполагаем, что в день годовщины они попытаются совершить теракты против командования тыла", - сказал он.

Хагари добавил, что ответ Израиля на ракетную атаку Ирана "будет дан в то время, которое Израиль сочтет наилучшим".

"Мы ответим так, как мы решим, и в то время, и в тот способ, в который мы решим", - уточнил он.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал обращение по поводу конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что Израиль явно изменил ход войны.

В заявлении говорится, что месяц назад он пообещал "изменить баланс сил на севере Израиля" и "с тех пор мы этим и занимаемся".

"Месяц назад, когда мы почти закончили разгром ХАМАС в Газе, мы выполнили свое обещание, данное жителям севера, и убили Насраллу и всех командиров "Хезболлы". Нам удалось уничтожить систему ракет и снарядов, которые ХАМАС разрабатывал на протяжении многих лет. Сейчас наши солдаты также разрушают туннели, которые были разработаны "Хезболлой". И хотя мы ещё не закончили устранения этих угроз, мы явно изменили ход войны и ее баланс", - резюмировал он