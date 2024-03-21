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ЦАХАЛ заявив про захоплення 650 терористів, серед яких командири ХАМАСу

Четвер 21 березня 2024 19:51
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ЦАХАЛ заявив про захоплення 650 терористів, серед яких командири ХАМАСу Ілюстративне фото: ЦАХАЛ заявив про захоплення 650 терористів, серед яких командири ХАМАСу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військові Ізраїлю заявили про захоплення у полон близько 650 терористів, в тому числі кількох високопоставлених командирів ХАМАСу і палестинського "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Times of Israel.

За даними видання, ЦАХАЛ проводив військову операцію лікарні "Шифа" в місті Газа, тоді і було захоплено терористів. Бойовики, які ховалися в медичному центрі, здалися військам.

За попередніми даними, серед захоплених - командир відділу спостереження та розвідки у місті Газа Хусам Саламе та його брат керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання Віссам Саламе.

Також у полон було захоплено трьох старших офіцерів так званої штаб-квартири ХАМАСу на Західному березі річки Йордан. Один із захоплених - це один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році Махмуд Кавасмех, інший - Хамдалла Хасан Алі, брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.

Затриманих терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в "Шин-Бет".

Окрім цього в ході рейду було ліквідовано ще понад 140 бойовиків. А під час обшуку лікарні солдати ЦАХАЛу вилучили зброю і документи розвідки.

Ситуація в Газі

Учасники угрупування ХАМАС напали на Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

Вже наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію в Секторі Газа. Операція триває дотепер. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, наголосив, що метою є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про готовність здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед Кнесетом. Він підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Секторі Газа, щоб звільнити заручників та доставити гуманітарну допомогу.

Вже 8 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про наближення повної перемоги та готовність ЦАХАЛ розпочати наземну операцію в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Крім того, президент США Джо Байден може виставити Ізраїлю більш жорстокі умови щодо надання нової військової допомоги на тлі продовження бойових дій у південній частині Сектору Газа.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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