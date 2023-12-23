ЦАХАЛ заявив про вбивство начальника відділу постачання військового крила ХАМАС

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію начальника відділу постачання військового крила ХАМАСу. Він загинув під час учорашнього авіаудару в Рафасі на півдні Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними військових, Хасан аль-Атраш відповідав за постачання і виробництво зброї для ХАМАСу, а також за контрабанду зброї з різних країн до Сектора Гази.

Крім того, аль-Атраш також брав участь у постачанні зброї терористам на Західному березі.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Наприкінці листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірвано через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я терміном на тиждень. Тель-Авів запропонував звільнити 40 осіб, серед яких жінки та діти, а також літні чоловіки, які потребують термінової медичної допомоги. Проте ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень для обміну.

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