ЦАХАЛ заявив про удар по центру зв’язку в Ірані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 16 червня, завдала удару по центру зв'язку, який нібито використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.
"Сьогодні ВПС завдали точного удару на основі розвідувальних даних, наданих Розвідувальним управлінням, по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану", - йдеться в повідомленні.
У ЦАХАЛі зазначили, що будівля використовувалася іранськими військовими під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру.
"Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських Збройних сил", - наголосили в ізраїльській армії.
Там також додали, що перед ударом ЦАХАЛ забезпечив ефективне завчасне попередження цивільного населення, в тому числі за допомогою телефонних дзвінків, і завдав удару в точний спосіб, щоб зменшити шкоду цивільному населенню, наскільки це було можливо.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що армія оборони Ізраїлю у понеділок, 16 червня, завдала удару по телестудії державного каналу Ірану IRINN у Тегерані, який вважається пропагандистським інструментом іранської влади.
Перед цим міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "іранський рупор пропаганди зникне".
Удар по студії телеканалу був завданий під час прямого ефіру. Це підтверджує відео трансляції, опубліковане в мережі.
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