ЦАХАЛ заявив про удар по центру зв’язку в Ірані

"Сьогодні ВПС завдали точного удару на основі розвідувальних даних, наданих Розвідувальним управлінням, по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану", - йдеться в повідомленні.

У ЦАХАЛі зазначили, що будівля використовувалася іранськими військовими під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру.

"Удар безпосередньо завдав шкоди військовому потенціалу іранських Збройних сил", - наголосили в ізраїльській армії.

Там також додали, що перед ударом ЦАХАЛ забезпечив ефективне завчасне попередження цивільного населення, в тому числі за допомогою телефонних дзвінків, і завдав удару в точний спосіб, щоб зменшити шкоду цивільному населенню, наскільки це було можливо.