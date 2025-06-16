ЦАХАЛ заявил об ударе по центру связи в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 16 июня, нанесла удар по центру связи, который якобы использовался в военных целях Вооруженными силами Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
"Сегодня ВВС нанесли точный удар на основе разведывательных данных, предоставленных Разведывательным управлением, по центру связи, который использовался в военных целях Вооруженными силами Ирана", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛе отметили, что здание использовалось иранскими военными под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и активов центра.
"Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских Вооруженных сил", - подчеркнули в израильской армии.
Там также добавили, что перед ударом ЦАХАЛ обеспечил эффективное заблаговременное предупреждение гражданского населения, в том числе с помощью телефонных звонков, и нанес удар точным образом, чтобы уменьшить вред гражданскому населению, насколько это было возможно.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что армия обороны Израиля в понедельник, 16 июня, нанесла удар по телестудии государственного канала Ирана IRINN в Тегеране, который считается пропагандистским инструментом иранских властей.
Перед этим министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "иранский рупор пропаганды исчезнет".
Удар по студии телеканала был нанесен во время прямого эфира. Это подтверждает видео трансляции, опубликованное в сети.
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