ЦАХАЛ заявил об ударе по центру связи в Иране

"Сегодня ВВС нанесли точный удар на основе разведывательных данных, предоставленных Разведывательным управлением, по центру связи, который использовался в военных целях Вооруженными силами Ирана", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛе отметили, что здание использовалось иранскими военными под видом гражданской деятельности, прикрывая военное использование инфраструктуры и активов центра.

"Удар непосредственно нанес ущерб военному потенциалу иранских Вооруженных сил", - подчеркнули в израильской армии.

Там также добавили, что перед ударом ЦАХАЛ обеспечил эффективное заблаговременное предупреждение гражданского населения, в том числе с помощью телефонных звонков, и нанес удар точным образом, чтобы уменьшить вред гражданскому населению, насколько это было возможно.