Ізраїль завдав удару по державному телеканалу Ірану, - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю у понеділок, 16 червня, завдала удару по телестудії державного каналу Ірану IRINN у Тегерані, який вважається пропагандистським інструментом іранської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

The Jerusalem Post повідомило, що евакуація навколишніх житлових будинків біля телеканалу вже розпочалася.

Удар по студії телеканалу був завданий під час прямого ефіру. Це підтверджує відео трансляції, опубліковане в мережі.

Як зазначає видання, перед цим міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "іранський рупор пропаганди зникне".

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, у ніч на 13 червня розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Зокрема, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після атаки Ізраїлю повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.

Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю.

Останніми днями Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ракетно-дроновими ударами. Ситуація між країнами загострюється. Від початку конфлікту внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинуло 16 людей. Серед них - 5 українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.