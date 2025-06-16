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Ізраїль завдав удару по державному телеканалу Ірану, - ЗМІ

Іран, Понеділок 16 червня 2025 19:06
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Ізраїль завдав удару по державному телеканалу Ірану, - ЗМІ Архівне фото: Ізраїль завдав удару по державному телеканалу Ірану (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю у понеділок, 16 червня, завдала удару по телестудії державного каналу Ірану IRINN у Тегерані, який вважається пропагандистським інструментом іранської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як зазначає видання, перед цим міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "іранський рупор пропаганди зникне".

Удар по студії телеканалу був завданий під час прямого ефіру. Це підтверджує відео трансляції, опубліковане в мережі.

The Jerusalem Post повідомило, що евакуація навколишніх житлових будинків біля телеканалу вже розпочалася.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, у ніч на 13 червня розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Зокрема, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після атаки Ізраїлю повідомив, що було знищено наземну частину заводу зі збагачення урану в Натанзі.

Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю.

Останніми днями Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ракетно-дроновими ударами. Ситуація між країнами загострюється. Від початку конфлікту внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинуло 16 людей. Серед них - 5 українців.

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