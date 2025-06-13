ЦАХАЛ заявив, що Іран мав конкретний план знищити Ізраїль

Як пише ЦАХАЛ, протягом багатьох років Іран веде пряму й непряму кампанію терору проти Ізраїля, розробляючи ядерну зброю, створюючи сучасні ракети й боєголовки великої дальності, а також фінансуючи та направляючи "терористичних маріонеток" по всьому Близькому Сходу.

"В останні роки, і особливо з початком війни, розвідувальне управління ЦАХАЛу зібрало і проаналізувало величезну кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність у режиму конкретного плану знищення держави Ізраїль, який вони називають "Планом знищення Ізраїлю", - додає ЦАХАЛ.

Зазначається, що паралельно із зусиллями Ірану, спрямованими на отримання ядерної зброї, Тегеран також зосередився на виробництві десятків тисяч ракет та дронів. Зокрема просуває плани комбінованого наземного наступу на Ізраїль на кількох фронтах одночасно.

"Матеріали, зібрані під час війни, свідчать про координацію між іранським режимом і лідерами ХАМАС і Хезболли, в тому числі після різанини 7 жовтня, яка демонструє, як режим планує переозброїти терористичні організації. Державі Ізраїль не залишили вибору", - відзначає ЦАХАЛ.