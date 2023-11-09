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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС

Четвер 09 листопада 2023 14:07
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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС Фото: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира протитанкового ракетного підрозділу бригади центральних таборів ХАМАСу Ібрагіма Абу-Магсіба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

Як стверджують в ЦАХАЛ, керівника протитанкового ракетного підрозділу ХАМАСу було знищено під час удару винищувача армії оборони Ізраїля.

"На своїй посаді Магсіб керував і здійснював численні запуски протитанкових ракет, спрямованих проти ізраїльського цивільного населення і солдатів ЦАХАЛу", - додає пресслужба.

Військово-морські сили Ізраїля завдали удару по пускових пунктах протитанкових ракет ХАМАС, які використовувалися для атак на війська ЦАХАЛу в секторі Газа.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

Згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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