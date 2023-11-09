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ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС

Четверг 09 ноября 2023 14:07
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС Фото: ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира противотанкового ракетного подразделения бригады центральных лагерей ХАМАС Ибрагима Абу-Магсиба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Как утверждают в ЦАХАЛ, руководитель противотанкового ракетного подразделения ХАМАС был уничтожен при ударе истребителя армии обороны Израиля.

"На своем посту Магсиб руководил и осуществлял многочисленные запуски противотанковых ракет, направленных против израильского гражданского населения и солдат ЦАХАЛа", - добавляет пресс-служба.

Военно-морские силы Израиля нанесли удар по пусковым пунктам противотанковых ракет ХАМАС, которые использовались для атак на войска ЦАХАЛа в секторе Газа.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

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