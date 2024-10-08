ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови логістичного штабу "Хезболли" у Бейруті

Операція ЦАХАЛу проти "Хезболли"

Останніми місяцями бойовики терористичного угруповання "Хезболла" систематично обстрілювали північні райони Ізраїлю на підтримку дій ХАМАСу під час конфлікту в Секторі Газа. У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів по південних районах Лівану.

1 жовтня ЦАХАЛ розпочала операцію проти "Хезболли" на території Лівану, з метою знищення інфраструктури та лідерів угруповання, а також відтіснення бойовиків від кордону, щоб мешканці північних районів Ізраїлю могли безпечно повернутися додому.

Того ж дня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет. Ізраїль продовжує завдавати ударів по штабах та іншим об'єктам "Хезболли" в Лівані, ліквідуючи керівництво угруповання.

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