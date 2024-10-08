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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови логістичного штабу "Хезболли" у Бейруті

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльський авіаудар по Бейруту призвів до загибелі Сухайла Хусейна Хусейні, голови штабу матеріально-технічного забезпечення "Хезболли". Він був ключовою фігурою в логістиці та розподілі бюджету різних підрозділів організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Хусейні також був членом Ради джихаду "Хезболли", її вищого військового органу. Він відігравав важливу роль у постачанні зброї з Ірану і розподілі сучасного озброєння між підрозділами угруповання.

Хусейні був відповідальний за фінансування та управління логістикою "Хезболли", зокрема за координацію терористичних атак проти Ізраїлю з Лівану і Сирії. Серед його завдань також було керівництво науково-дослідним відділом, що займається розробкою високоточних ракет.

Операція ЦАХАЛу проти "Хезболли"

Останніми місяцями бойовики терористичного угруповання "Хезболла" систематично обстрілювали північні райони Ізраїлю на підтримку дій ХАМАСу під час конфлікту в Секторі Газа. У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів по південних районах Лівану.

1 жовтня ЦАХАЛ розпочала операцію проти "Хезболли" на території Лівану, з метою знищення інфраструктури та лідерів угруповання, а також відтіснення бойовиків від кордону, щоб мешканці північних районів Ізраїлю могли безпечно повернутися додому.

Того ж дня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю, випустивши 180 балістичних ракет. Ізраїль продовжує завдавати ударів по штабах та іншим об'єктам "Хезболли" в Лівані, ліквідуючи керівництво угруповання.

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БейрутХезболлаІзраїльБлизький Схід