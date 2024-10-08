ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы логистического штаба "Хезболлы" в Бейруте

Операция ЦАХАЛа против "Хезболлы"

В последние месяцы боевики террористической группировки "Хезболла" систематически обстреливали северные районы Израиля в поддержку действий ХАМАСа во время конфликта в Секторе Газа. В ответ Армия обороны Израиля наносила удары по южным районам Ливана.

1 октября ЦАХАЛ начала операцию против "Хезболлы" на территории Ливана, с целью уничтожения инфраструктуры и лидеров группировки, а также оттеснения боевиков от границы, чтобы жители северных районов Израиля могли безопасно вернуться домой.

В тот же день Иран осуществил массированную атаку по Израилю, выпустив 180 баллистических ракет. Израиль продолжает наносить удары по штабам и другим объектам "Хезболлы" в Ливане, ликвидируя руководство группировки.

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