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Ізраїль заявив про ліквідацію голови регіональної розвідки ХАМАС

Понеділок 16 жовтня 2023 19:15
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Ізраїль заявив про ліквідацію голови регіональної розвідки ХАМАС Ілюстративне фото: Ізраїль заявив про ліквідацію голови регіональної розвідки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ракетним ударом по Сектору Газа ліквідувала голову регіональної розвідки ХАМАС.

Про це сказано у заяві ЦАХАЛ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як уточнили в Армії оборони Ізраїлю, удару було завдано по місту Хан-Юніс, яке знаходиться на півдні Сектору Газа.

У ЦАХАЛ не розкривають більш докладні деталі ліквідації бойовика ХАМАС, зокрема його ім'я та конкретне місце, по якому завдали удару.

При цьому військові оприлюднили відео атаки, під час якої було ліквідовано голову регіональної розвідки ХАМАС.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали місцевих мешканців.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала активно завдавати ударів по місцях дислокації терористів у Секторі Газа.

Зокрема, в ході операції Ізраїлю вже було ліквідовано високопоставлених бойовиків ХАМАС.

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ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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