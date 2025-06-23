ЦАХАЛ завершив чергову атаку на Іран: під ударом були супутники і ППО

За даними військових, для ударів було задіяно близько 20 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули понад 30 боєприпасів на кілька цілей.

У рамках цієї атаки завдано ударів по об'єктах інфраструктури зберігання і запуску ракет, призначених для завдання шкоди Ізраїлю, а також по військових супутниках і радіолокаційних станціях, які Іран використовує для оцінки повітряної розвідки в Кершманшасі та Хамедані на заході Ірану.

"Крім того, в районі Тегерана було завдано удару по ракетній установці класу "земля-повітря", - додали військові.

У ЦАХАЛі наголосили, що армія продовжує зусилля, спрямовані на ослаблення військового потенціалу іранського режиму і досягнення повітряної переваги над повітряним простором Ірану, щоб захистити Ізраїль.