ЦАХАЛ завершил очередную атаку на Иран: под ударом были спутники и ПВО

ВВС Израиля недавно завершили очередную волну ударов по западной части Ирана и Тегерана. Под атакой были ракетные объекты, спутники и системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и отчет ЦАХАЛа в Telegram.
По данным военных, для ударов было задействовано около 20 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили более 30 боеприпасов на несколько целей.
В рамках этой атаки нанесены удары по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет, предназначенных для нанесения ущерба Израилю, а также по военным спутникам и радиолокационным станциям, которые Иран использует для оценки воздушной разведки в Кершманшахе и Хамедане на западе Ирана.
"Кроме того, в районе Тегерана был нанесен удар по ракетной установке класса "земля-воздух", - добавили военные.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что армия продолжает усилия, направленные на ослабление военного потенциала иранского режима и достижение воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана, чтобы защитить Израиль.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. Много целей было поражено. С тех пор страны обмениваются взаимными ударами.
Также отметим, что вопрос о присоединении США к операции оставался долго оставался загадкой. Однако вчера, в ночь на 23 июня, американские войска используя авиацию поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, в Натанзе и в Фордо.
Подробнее о том, как это было и что использовалось - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.