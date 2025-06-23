ЦАХАЛ завершив чергову атаку на Іран: під ударом були супутники і ППО
ВПС Ізраїлю нещодавно завершили чергову хвилю ударів по західній частині Ірану і Тегерану. Під атакою були ракетні об'єкти, супутники та системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і звіт ЦАХАЛу в Telegram.
За даними військових, для ударів було задіяно близько 20 винищувачів ВПС Ізраїлю, які скинули понад 30 боєприпасів на кілька цілей.
У рамках цієї атаки завдано ударів по об'єктах інфраструктури зберігання і запуску ракет, призначених для завдання шкоди Ізраїлю, а також по військових супутниках і радіолокаційних станціях, які Іран використовує для оцінки повітряної розвідки в Кершманшасі та Хамедані на заході Ірану.
"Крім того, в районі Тегерана було завдано удару по ракетній установці класу "земля-повітря", - додали військові.
У ЦАХАЛі наголосили, що армія продовжує зусилля, спрямовані на ослаблення військового потенціалу іранського режиму і досягнення повітряної переваги над повітряним простором Ірану, щоб захистити Ізраїль.
Що передувало
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати військові та ядерні об'єкти Ірану. Багато цілей було уражено. Відтоді країни обмінюються взаємними ударами.
Також зазначимо, що питання про приєднання США до операції залишалося довго загадкою. Проте вчора, в ніч на 23 червня, американські війська, використовуючи авіацію, вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, в Натанзі та у Фордо.
Детальніше про те, як це було і що використовувалося - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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