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ЦАХАЛ завершил очередную атаку на Иран: под ударом были спутники и ПВО

Понедельник 23 июня 2025 02:05
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ЦАХАЛ завершил очередную атаку на Иран: под ударом были спутники и ПВО Фото: Израиль задействовал для атаки около 20 самолетов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

ВВС Израиля недавно завершили очередную волну ударов по западной части Ирана и Тегерана. Под атакой были ракетные объекты, спутники и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и отчет ЦАХАЛа в Telegram.

По данным военных, для ударов было задействовано около 20 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили более 30 боеприпасов на несколько целей.

В рамках этой атаки нанесены удары по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет, предназначенных для нанесения ущерба Израилю, а также по военным спутникам и радиолокационным станциям, которые Иран использует для оценки воздушной разведки в Кершманшахе и Хамедане на западе Ирана.

"Кроме того, в районе Тегерана был нанесен удар по ракетной установке класса "земля-воздух", - добавили военные.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что армия продолжает усилия, направленные на ослабление военного потенциала иранского режима и достижение воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана, чтобы защитить Израиль.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. Много целей было поражено. С тех пор страны обмениваются взаимными ударами.

Также отметим, что вопрос о присоединении США к операции оставался долго оставался загадкой. Однако вчера, в ночь на 23 июня, американские войска используя авиацию поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, в Натанзе и в Фордо.

Подробнее о том, как это было и что использовалось - читайте в материале РБК-Украина.

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