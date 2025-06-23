ЦАХАЛ завершил очередную атаку на Иран: под ударом были спутники и ПВО

ВВС Израиля недавно завершили очередную волну ударов по западной части Ирана и Тегерана. Под атакой были ракетные объекты, спутники и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и отчет ЦАХАЛа в Telegram .

По данным военных, для ударов было задействовано около 20 истребителей ВВС Израиля, которые сбросили более 30 боеприпасов на несколько целей.

В рамках этой атаки нанесены удары по объектам инфраструктуры хранения и запуска ракет, предназначенных для нанесения ущерба Израилю, а также по военным спутникам и радиолокационным станциям, которые Иран использует для оценки воздушной разведки в Кершманшахе и Хамедане на западе Ирана.

"Кроме того, в районе Тегерана был нанесен удар по ракетной установке класса "земля-воздух", - добавили военные.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что армия продолжает усилия, направленные на ослабление военного потенциала иранского режима и достижение воздушного превосходства над воздушным пространством Ирана, чтобы защитить Израиль.