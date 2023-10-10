UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЦАХАЛ завдав численних ударів по об'єктах ХАМАСу в секторі Газа: нова доба війни

Фото: ЦАХАЛ завдав численних ударів по об'єктах ХАМАСу в секторі Газа (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль повністю контролює південний кордон із сектором Газа, нових проникнень терористо не зафіксовано. При цьому вночі десятки винищувачів Ізраїля завдали ударів по більш ніж 200 об'єктах ХАМАСу.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: телеканал i24, Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

Як пише телеканал i24 з посиланням на представника ЦАХАЛ, армія оборони Ізраїлю "на 100% контролює південний кордон із сектором Газа", за останню добу проникнень через неї на цій ділянці не зафіксовано.

При цьому, джерело в службі безпеки i24 заявило, що терористи все ще ховаються на території Ізраїлю і все ж таки не виключило нові проникнення.

В той же час, ЦАХАЛ здійснює широкомасштабну атаку на позиції ХАМАС у секторі Газа.

"За останні кілька годин винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по численним терористичним об'єктам, що належать терористичним організаціям у секторі Газа", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Так, за ніч десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілям у Рималі та Хан-Юнісі - кварталі та місті в секторі Газа, які використовуються як терористичні центри ХАМАСу.

"Серед цілей винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по терористичній інфраструктурі "Ісламського джихаду" в Хан-Юнісі, складі зброї ХАМАСа, розташованому всередині мечеті, і оперативній терористичній інфраструктурі, що використовується терористами ХАМАСу", - додають в армії.

Зокрема, винищувачі також завдали удару по оперативному командному центру ХАМАС, розташованому всередині мечеті, командному центру, який використовується бойовиками протитанкової ракетної дивізії ХАМАС, і ще двом оперативним житловим будинкам.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня,бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. На ранок 9 жовтня ЦАХАЛ атакував бойовиків та їх інфраструктуру в Секторі Газа. 10 жовтня високопосадовець ХАМАС Абу Марзук заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем, оскільки "всі цілі були досягнуті". При цьому лідери Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю та засудили дії ХАМАСу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа