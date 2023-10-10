ЦАХАЛ завдав численних ударів по об'єктах ХАМАСу в секторі Газа: нова доба війни

Як пише телеканал i24 з посиланням на представника ЦАХАЛ, армія оборони Ізраїлю "на 100% контролює південний кордон із сектором Газа", за останню добу проникнень через неї на цій ділянці не зафіксовано.

При цьому, джерело в службі безпеки i24 заявило, що терористи все ще ховаються на території Ізраїлю і все ж таки не виключило нові проникнення.

В той же час, ЦАХАЛ здійснює широкомасштабну атаку на позиції ХАМАС у секторі Газа.

"За останні кілька годин винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по численним терористичним об'єктам, що належать терористичним організаціям у секторі Газа", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Так, за ніч десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілям у Рималі та Хан-Юнісі - кварталі та місті в секторі Газа, які використовуються як терористичні центри ХАМАСу.

"Серед цілей винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по терористичній інфраструктурі "Ісламського джихаду" в Хан-Юнісі, складі зброї ХАМАСа, розташованому всередині мечеті, і оперативній терористичній інфраструктурі, що використовується терористами ХАМАСу", - додають в армії.

Зокрема, винищувачі також завдали удару по оперативному командному центру ХАМАС, розташованому всередині мечеті, командному центру, який використовується бойовиками протитанкової ракетної дивізії ХАМАС, і ще двом оперативним житловим будинкам.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня,бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. На ранок 9 жовтня ЦАХАЛ атакував бойовиків та їх інфраструктуру в Секторі Газа. 10 жовтня високопосадовець ХАМАС Абу Марзук заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем, оскільки "всі цілі були досягнуті". При цьому лідери Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю та засудили дії ХАМАСу.