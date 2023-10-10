RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦАХАЛ нанес многочисленные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа: новые сутки войны

Фото: ЦАХАЛ нанес многочисленные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Израиль полностью контролирует южную границу с сектором Газа, новых проникновений террористо не зафиксировано. При этом, ночью десятки истребителей Израиля нанесли удары по более чем 200 объектам ХАМАСа.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: телеканал i24, Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Как пишет телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, армия обороны Израиля "на 100% контролирует южную границу с сектором Газа", за последние сутки проникновений через нее на этом участке не зафиксировано.

При этом, источник в службе безопасности i24 заявил, что террористы все еще скрываются на территории Израиля и все же не исключил новые проникновения.

В это же время, ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабную атаку на позиции ХАМАС в секторе Газа.

"За последние несколько часов истребители ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным террористическим объектам, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

Так, за ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан-Юнисе - квартале и городе в секторе Газа, которые используются в качестве террористических центров ХАМАСа.

"Среди целей истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористической инфраструктуре "Исламского джихада" в Хан-Юнисе, складу оружия ХАМАСа, расположенному внутри мечети, и оперативной террористической инфраструктуре, используемой террористами ХАМАСа", - добавляют в армии обороны Израиля

В частности, истребители также нанесли удар по оперативному командному центру ХАМАС, расположенному внутри мечети, командному центру, используемому боевиками противотанковой ракетной дивизии ХАМАС, и еще двум оперативным жилым домам.

Ситуация в Израиле

7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. На утро 9 октября ЦАХАЛ атаковал боевиков и их инфраструктуру в Секторе Газа. 10 октября высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты". При этом лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили свою "непреклонную и единую" поддержку Израиля и осудили действия ХАМАСа.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа