ЦАХАЛ нанес многочисленные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа: новые сутки войны

Как пишет телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, армия обороны Израиля "на 100% контролирует южную границу с сектором Газа", за последние сутки проникновений через нее на этом участке не зафиксировано.

При этом, источник в службе безопасности i24 заявил, что террористы все еще скрываются на территории Израиля и все же не исключил новые проникновения.

В это же время, ЦАХАЛ осуществляет широкомасштабную атаку на позиции ХАМАС в секторе Газа.

"За последние несколько часов истребители ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным террористическим объектам, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

Так, за ночь десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан-Юнисе - квартале и городе в секторе Газа, которые используются в качестве террористических центров ХАМАСа.

"Среди целей истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористической инфраструктуре "Исламского джихада" в Хан-Юнисе, складу оружия ХАМАСа, расположенному внутри мечети, и оперативной террористической инфраструктуре, используемой террористами ХАМАСа", - добавляют в армии обороны Израиля

В частности, истребители также нанесли удар по оперативному командному центру ХАМАС, расположенному внутри мечети, командному центру, используемому боевиками противотанковой ракетной дивизии ХАМАС, и еще двум оперативным жилым домам.

Ситуация в Израиле

7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. На утро 9 октября ЦАХАЛ атаковал боевиков и их инфраструктуру в Секторе Газа. 10 октября высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты". При этом лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили свою "непреклонную и единую" поддержку Израиля и осудили действия ХАМАСа.