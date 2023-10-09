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ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися їжею і водою щонайменше на 72 години

Ізраїль, Понеділок 09 жовтня 2023 21:28
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ЦАХАЛ закликав жителів Ізраїлю запастися їжею і водою щонайменше на 72 години Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Громадянам Ізраїлю, незалежно від місця проживання, необхідно мати запас води та їжі щонайменше на 72 години.

Про це заявило Командування тилу ЦАХАЛу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Кампанія (військова - ред.) може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій", - ідеться в заяві.

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Чим конкретно необхідно запастися жителям Ізраїлю

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.

В армії одразу зазначають, що інструкції не нові й завжди актуальні.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Сьогодні Нетаньяху сказав, що Ізраїль перебуває в розпалі битви, країна збирається змінити Близький Схід, але майбутній бій потребує часу.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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