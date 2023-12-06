ЦАХАЛ виявив нові тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС

Армія Ізраїлю в таборі біженців Дженін виявила нові тунелі та три лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС. Також було затримано ще 10 розшукуваних палестинців.

"Протягом ночі в таборі біженців Дженін, на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів і три лабораторії з виготовлення бомб", - повідомляє ЦАХАЛ.

В ході операції військові Ізраїлю вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Також армія оборони Ізраїлю повідомила про зіткнення військовослужбовців з озброєними вибухівкою палестинськими бойовиками.

За даними ЦАХАЛу ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан. В результаті зіткнень один солдат отримав легке поранення.