ЦАХАЛ обнаружил новые туннели и лаборатории по изготовлению оружия ХАМАС

Армия Израиля в лагере беженцев Дженин обнаружила новые тоннели и три лаборатории по изготовлению оружия ХАМАС. Также были задержаны еще 10 разыскиваемых палестинцев.

"В течение ночи в лагере беженцев Дженин, на Западном берегу реки Иордан, задержали 10 разыскиваемых палестинцев, обнаружили две шахты тоннелей и три лаборатории по изготовлению бомб", - сообщает ЦАХАЛ.

В ходе операции военные Израиля изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования.

Также армия обороны Израиля сообщила о столкновениях военнослужащих с вооруженными взрывчаткой палестинскими боевиками.

По данным ЦАХАЛа, еще 16 подозреваемых были задержаны в других районах Западного берега реки Иордан. В результате столкновений один солдат получил легкое ранение.