ЦАХАЛ вдарив по тунелях "Хезболли" в Лівані, що спричинило землетрус

На півдні Лівану стався землетрус після сильних вибухів, що сталися після удару Ізраїлю по тунелям "Хезболли" в цьому регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Геологічна служба США повідомила, що на півдні Лівану стався землетрус магнітудою 4,1 бала після повідомлень про потужні вибухи, тоді як Ізраїль заявив про руйнування підземної інфраструктури "Хезболли".
"Журналісти AFP повідомили про потужний вибух, який викликав підземні поштовхи, а міністр оборони (Ізраїлю) Ісраель Кац опублікував знімки, на яких видно вогненну кулю, що вибухнула в небі", - пише видання.
Зазначимо, що у пресслужбі ЦАХАЛу заявили про підрив тунелів "Хезболли" в Лівані, надавши відповідні кадри. Згідно з інформацією, було підірвано підземну інфраструктуру в районі хребта Алі ат-Тахір, розташованого на півдні країни.
"ЦАХАЛ ліквідував підземну інфраструктуру в районі хребта Алі-ат-Тахір", - йдеться у пресслужбі армії Ізраїлю.
Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та "Хезболла" домовилися про відновлення перемир'я в Лівані. Це сталося після того, як припинення вогню було зірвано після спалаху конфлікту.
Також у липні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху розпочати виведення військ із частини Сирії та Лівану.
Вашингтон вважає, що військова присутність у цих місцях лише посилює регіональну напруженість.
У серпні Ізраїль та Ліван домовилися про те, що Британія, Італія, Швейцарія та Індонезія можуть стати потенційним учасниками міжнародної місії з перевірки роззброєння "Хезболли".
Після початку війни в Газі в жовтні 2023 року "Хезболла", яку підтримує Іран, почала регулярно обстрілювати Ізраїль з півдня Лівану, заявляючи про підтримку палестинців.
У відповідь Ізраїль завдав ударів по позиціях "Хезболли" у Лівані. У 2024 році це переросло у масштабне військове протистояння.
Ізраїль вважає присутність та озброєння "Хезболли" біля свого кордону прямою загрозою і продовжує вимагати її роззброєння. "Хезболла", у свою чергу, історично позиціонує себе як опір Ізраїлю.