ЦАХАЛ вдарив по тунелях "Хезболли" в Лівані, що спричинило землетрус

Боротьба "Хезболли" та ЦАХАЛ

Нагадаємо, 19 червня Ізраїль та "Хезболла" домовилися про відновлення перемир'я в Лівані. Це сталося після того, як припинення вогню було зірвано після спалаху конфлікту.

Також у липні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху розпочати виведення військ із частини Сирії та Лівану.

Вашингтон вважає, що військова присутність у цих місцях лише посилює регіональну напруженість.

У серпні Ізраїль та Ліван домовилися про те, що Британія, Італія, Швейцарія та Індонезія можуть стати потенційним учасниками міжнародної місії з перевірки роззброєння "Хезболли".

Історія конфлікту

Після початку війни в Газі в жовтні 2023 року "Хезболла", яку підтримує Іран, почала регулярно обстрілювати Ізраїль з півдня Лівану, заявляючи про підтримку палестинців.

У відповідь Ізраїль завдав ударів по позиціях "Хезболли" у Лівані. У 2024 році це переросло у масштабне військове протистояння.

Ізраїль вважає присутність та озброєння "Хезболли" біля свого кордону прямою загрозою і продовжує вимагати її роззброєння. "Хезболла", у свою чергу, історично позиціонує себе як опір Ізраїлю.