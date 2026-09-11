ЦАХАЛ ударил по тоннелям "Хезболлы" в Ливане, что вызвало землетрясение

На юге Ливана произошло землетрясение после сильных взрывов, произошедших после удара Израиля по тоннелям "Хезболлы" в этом регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Геологическая служба США сообщила, что на юге Ливана произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла после сообщений о мощных взрывах, в то время как Израиль заявил о разрушении подземной инфраструктуры "Хезболлы".
"Журналисты AFP сообщили о мощном взрыве, который вызвал подземные толчки, а министр обороны (Израиля ) Исраэль Кац опубликовал снимки, на которых виден взорвавшийся в небе огненный шар", - пишет издание.
Отметим, что в пресслужбе ЦАХАЛа заявили о подрыве тоннелей "Хезболлы" в Ливане, предоставив соответвующие кадры. Согласно информации, была взорвана подземная инфраструктура в районе хребта Али ат-Тахир, расположенного на юге страны.
"ЦАХАЛ ликвидировал подземную инфраструктуру в районе хребта Али-ат-Тахир", - говорится в пресслужбе армии Израиля.
Напомним, 19 июня Израиль и "Хезболла" договорились о возобновлении перемирия в Ливане. Это произошло после того, как прекращение огня было сорвано после вспышки конфликта.
Также в июле СМИ писали, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из части Сирии и Ливана.
Вашингтон считает, что военное присутствие в этих местах лишь усугубляет региональную напряженность.
В августе Израиль и Ливан договорились о том, что Британия, Италия, Швейцария и Индонезия могут с стать потенциальным участниками международной миссии по проверке разоружения "Хезболлы".
После начала войны в Газе в октябре 2023 года "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала регулярно обстреливать Израиль с юга Ливана, заявляя о поддержке палестинцев.
В ответ Израиль наносил удары по позициям "Хезболлы" в Ливане. В 2024 году это переросло в масштабное военное противостояние.
Израиль считает присутствие и вооружение "Хезболлы" у своей границы прямой угрозой и продолжает требовать ее разоружения. "Хезболла", в свою очередь, исторически позиционирует себя как сопротивление Израилю.