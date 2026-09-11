ЦАХАЛ ударил по тоннелям "Хезболлы" в Ливане, что вызвало землетрясение

Борьба "Хезболлы" и ЦАХАЛ

Напомним, 19 июня Израиль и "Хезболла" договорились о возобновлении перемирия в Ливане. Это произошло после того, как прекращение огня было сорвано после вспышки конфликта.

Также в июле СМИ писали, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из части Сирии и Ливана.

Вашингтон считает, что военное присутствие в этих местах лишь усугубляет региональную напряженность.

В августе Израиль и Ливан договорились о том, что Британия, Италия, Швейцария и Индонезия могут с стать потенциальным участниками международной миссии по проверке разоружения "Хезболлы".

История конфликта

После начала войны в Газе в октябре 2023 года "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала регулярно обстреливать Израиль с юга Ливана, заявляя о поддержке палестинцев.

В ответ Израиль наносил удары по позициям "Хезболлы" в Ливане. В 2024 году это переросло в масштабное военное противостояние.

Израиль считает присутствие и вооружение "Хезболлы" у своей границы прямой угрозой и продолжает требовать ее разоружения. "Хезболла", в свою очередь, исторически позиционирует себя как сопротивление Израилю.