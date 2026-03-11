ЦАХАЛ розпочав другу хвилю ударів по Тегерану і заявив про рух іранських ракет
Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік Ізраїлю. Але Ізраїль не збирається здаватися і починає другу хвилю нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CENTCOM у Х.
"Системи оборони працюють для перехоплення загрози. В останні кілька хвилин Командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах", - ідеться в повідомленні.
Також у ЦАХАЛ написали, що ізраїльтянам настійно рекомендується діяти відповідально і дотримуватися інструкцій - це рятує життя.
"Після отримання попередження населенню пропонується піти в зону, що охороняється, і залишатися там до подальшого повідомлення", - додали в Командуванні.
При цьому залишати зону, що охороняється, дозволено тільки після отримання чітких вказівок.
"Населенню настійно рекомендується продовжувати діяти відповідно до вказівок Командування тилу", - підсумували в ізраїльській армії.
У Силах оборони Ізраїлю заявили, що паралельно з ударами по Ірану ЦАХАЛ розпочав серію ударів по Бейруту.
Зокрема, в ізраїльській армії наголосили на ударах по інфраструктурі "Хезболли" в районі Дахія, Бейрут.
Як відомо, Ізраїль спільно зі США розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. Відповідь не змусила на себе чекати, - на Ізраїль та інші країни посипалися іранські дрони та ракети.
Нещодавно також стало відомо про жертви за весь час війни в Ірані, що почалася в Тегерані - виявилося понад тисячу загиблих разом узятих. Найбільше жертв в Ірані, а в Ізраїлі - мінус два солдати та 11 мирних жителів.