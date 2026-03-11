ua en ru
ЦАХАЛ приступил ко второй волне ударов по Тегерану и заявил о летящих к себе иранских ракетах

02:41 11.03.2026 Ср
2 мин
Израильская армия призвала население своей страны быть внимательным во избежания последствий
aimg Маловичко Юлия
ЦАХАЛ приступил ко второй волне ударов по Тегерану и заявил о летящих к себе иранских ракетах Фото: израильский военный (Getty Images)

Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Но Израиль не собирается сдаваться и начинает вторую волну нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CENTCOM в Х.

Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля.

"Системы обороны работают для перехвата угрозы. В последние несколько минут Командование тыла направило предупреждение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах", - говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ написали, что израильтянам настоятельно рекомендуется действовать ответственно и следовать инструкциям - это спасает жизни.

"После получения предупреждения населению предписывается уйти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления", - добавили в Командовании.

При этом покидать охраняемую зону разрешено только после получения четких указаний.

"Населению настоятельно рекомендуется продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", - подытожили в израильской армии.

В Силах обороны Израиля заявили, что параллельно с ударами по Ирану ЦАХАЛ приступил к серии ударов по Бейруту.

В частности, в израильской армии отметили удары по инфраструктуре "Хезболлы" в районе Дахия, Бейрут.

Как известно, Израиль совместно со США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Ответ не заставил себя ждать, - на Израиль и другие страны посыпались иранские дроны и ракеты.

Недавно также стало известно о жертвах за все время войны в Иране, начавшейся в Тегеране - оказалось более тысячи погибших вместе взятых. Больше всего жертв в Иране, а в Израиле - минус два солдата и 11 мирных жителей.

