Ізраїль продовжить наступ у Газі попри переговори з ХАМАС

Мирний план щодо Гази

Нагадаємо, що нещодавно у мережі було оприлюднено текст проекту нової мирної угоди США про припинення вогню в Газі. У документі зокрема йдеться про чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також описані умови подальших переговорів між сторонами.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф.

Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Басем Наїм повідомив, що терористичне угруповання не відхилило пропозицію, однак наполягає на тому, що реакція Ізраїлю на пропозицію була несумісною з тим, про що домовилась група.

Він додав, що позиція спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа щодо терористичної групи є "несправедливою" та демонструє "повну упередженість" до Ізраїлю.

Однак США розкритикували відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі. Ми повідомляли, як Віткофф відповів ХАМАСу.

Детальніше про кожен пункт плану - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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