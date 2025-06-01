UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ізраїль продовжить наступ у Газі попри переговори з ХАМАС

Фото: Ізраїль продовжить наступ у Газі (facebook.com tzahalonline)
Автор: Каріна Левицька

Військові сили Ізраїлю заявили про продовження активного наступу в Газі, попри перемовини з ХАМАС. Розширення операції включатиме зокрема нові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що він доручив Армії оборони Ізраїлю "продовжувати наступ у Газі" та досягати всіх цілей, "незалежно від будь-яких переговорів".

Кац також зауважив, що він наказав Армії оборони Ізраїлю використовувати всі можливості для захисту військ та ліквідації ХАМАС.

Водночас начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір доручив військовим розширити наземний наступ проти ХАМАС на додаткові райони в секторі Газа.

Сьогодні, 1 червня, Замір провів оціночну нараду на півдні Гази з начальником Південного командування генерал-майором Янівом Асором, начальником ВПС Ізраїлю генерал-майором Томером Баром, керівником COGAT генерал-майором Гассаном Аліаном та іншими командирами.

Крім того, за даними видання, Заміру було доручено створити додаткові пункти розподілу допомоги палестинському цивільному населенню.

"Ми перебуваємо в розпалі потужної та безкомпромісної кампанії", – повідомив Замір військам у Газі.

Мирний план щодо Гази

Нагадаємо, що нещодавно у мережі було оприлюднено текст проекту нової мирної угоди США про припинення вогню в Газі. У документі зокрема йдеться про чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також описані умови подальших переговорів між сторонами.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф.

Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Басем Наїм повідомив, що терористичне угруповання не відхилило пропозицію, однак наполягає на тому, що реакція Ізраїлю на пропозицію була несумісною з тим, про що домовилась група.

Він додав, що позиція спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа щодо терористичної групи є "несправедливою" та демонструє "повну упередженість" до Ізраїлю.

Однак США розкритикували відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі. Ми повідомляли, як Віткофф відповів ХАМАСу.

Детальніше про кожен пункт плану - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльСектор Газа