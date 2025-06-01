Израиль продолжит наступление в Газе несмотря на переговоры с ХАМАС

Министр обороны Израиля Кац заявил, что он поручил Армии обороны Израиля "продолжать наступление в Газе" и достигать всех целей, "независимо от любых переговоров".

Кац также отметил, что он приказал Армии обороны Израиля использовать все возможности для защиты войск и ликвидации ХАМАС.

В то же время начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным расширить наземное наступление против ХАМАС на дополнительные районы в секторе Газа.

Сегодня, 1 июня, Замир провел оценочное совещание на юге Газы с начальником Южного командования генерал-майором Янивом Асором, начальником ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром, руководителем COGAT генерал-майором Гассаном Алианом и другими командирами.

Кроме того, по данным издания, Замиру было поручено создать дополнительные пункты распределения помощи палестинскому гражданскому населению.

"Мы находимся в разгаре мощной и бескомпромиссной кампании", - сообщил Замир войскам в Газе.