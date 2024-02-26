ЦАХАЛ представив план евакуації мирного населення для проведення операції у Рафаху

У повідомленні військового кабінету йдеться про те, що кабінет схвалив доставку гуманітарної допомоги на південь Сектора Газа "таким чином, щоб запобігти мародерству, що мало місце на півночі Гази та в інших районах".

Ізраїль продовжує реалізацію планів військового наступу на Рафах, останній оплот ХАМАС у Газі, де знайшли притулок більш ніж половина населення території, що становить 2,3 мільйона осіб.

Гуманітарні групи попереджають про катастрофу, оскільки Рафах є основним пунктом надходження допомоги, а США та інші союзники заявили, що Ізраїль має уникати заподіяння шкоди цивільному населенню.

Під тиском США політичні та військові лідери Ізраїлю заявили, що операція не розпочнеться доти, доки не буде забезпечено безпеку некомбатантів.

Війна Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектора Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали приблизно 250 осіб.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув як "маячню" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яке мало б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

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