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ЦАХАЛ представил план эвакуации мирного населения для проведения операции в Рафахе

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЦАХАЛ представил военному кабинету план эвакуации палестинского гражданского населения из зон боевых действий в самом южном городе Сектора Газа Рафахе и оперативную стратегию на будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В сообщении военного кабинета говорится, кабинет одобрил доставку гуманитарной помощи на юг Сектора Газа "таким образом, чтобы предотвратить мародерство, которое имело место на севере Газы и в других районах".

Израиль продолжает реализацию планов военного наступления на Рафах, последний оплот ХАМАС в Газе, где нашли убежище более половины населения территории, составляющего 2,3 миллиона человек.

Гуманитарные группы предупреждают о катастрофе, поскольку Рафах является основным пунктом поступления помощи, а США и другие союзники заявили, что Израиль должен избегать причинения вреда гражданскому населению.

Под давлением США политические и военные лидеры Израиля заявили, что операция не начнется до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность некомбатантов.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. На этом фоне Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг как "бред" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

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