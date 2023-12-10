ЦАХАЛ підтверджує капітуляцію багатьох членів ХАМАС, - ЗМІ

У Секторі Газа багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим. Вони повідомили, що керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами речника ізраїльської армії ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, оперативники скаржаться, що керівництво ХАМАСу не поінформовані про складну ситуацію, в якій вони перебувають на місцях.

"У Шеджаї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю і спорядження. З допитів ми дізналися про наступне: ситуація з оперативниками на місцях складна, а керівництво ХАМАСу на чолі з Яхья Сінваром заперечує реальність, навіть якщо його інформують про деталі", - сказав він.

Речник ЦАХАЛу також повідомив про "поширену думку, що керівництво ХАМАСу в підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні", і "це також турбує оперативників руху".

"Розвіддані, що з'являються під час результаті допитів, проясняють більше мішеней та допомагають нам в оперативній діяльності", - додав Хагарі.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних жителів країни. Атака супроводжувалася масованими ракетними атаками найбільших міст Ізраїлю.

Наприкінці жовтня Тель-Авів розпочав у Секторі Газа наземну військову операцію проти ХАМАС.

24 листопада сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні для звільнення заручників. Однак 1 грудня Ізраїль поновив бойові дії в Секторі Газа, звинувативши ХАМАС у порушенні умов перемир'я.

Тим часом США ветували резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та ХАМАС. Винесений Об'єднаними Арабськими Еміратами проєкт резолюції підтримали 13 членів Радбезу ООН.

США вимагають від Ізраїлю завершити війну проти ХАМАС до кінця 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.